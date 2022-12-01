МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Наступил момент, когда нужно принимать решения о выходе из регуляторных послаблений для российских банков, но он должен осуществляться плавно, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. ЦБ оценил уровень устойчивости банковского сообщества в начале года

"Важную роль, как вы знаете, с начала этого года сыграли те послабления, которые принял Центральный банк в регулировании кредитных организаций. В настоящее время наступил момент, когда нам надо принимать решения о выходе из этих послаблений и возвращении к нормальной деятельности", — заявил он на VIII Банковской юридической конференции "Банки в эпоху кардинальных перемен: аспекты права", которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"При этом та дискуссия, которую мы провели с банковским сообществом и иными профессиональными участниками финансового рынка, показала, что данный выход должен осуществляться плавно. Мы должны учитывать то фактическое состояние дел, с которыми сегодня сталкиваются кредитные организации и иные участники финансового рынка", — добавил он.

Банк России в среду объявил о планах с начала 2023 года отменить ряд мер поддержки для банков. При этом регулятор продлит и частично модифицирует лишь те, в которых сохраняется необходимость. Так, регулятор планирует продлить регуляторные послабления банкам в части формирования резервов на возможные потери по кредитам.

"Тот документ по выходу из послаблений, который мы вчера опубликовали, с моей точки зрения, он оставляет достаточно большие горизонты, то есть произошел отказ от тех послаблений, которые фактически исчерпали свое действие и по ряду важных послаблений, в первую очередь по формированию резервов, даны достаточно длительные переходные периоды для того, чтобы банковская система смогла окончательно адаптироваться к изменившимся условиям", — сказал Чистюхин.