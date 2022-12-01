МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Совкомбанка, требовавшего взыскать с крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной" более 2,9 миллиарда рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда. "Связной" начал продавать подержанные смартфоны с большим дисконтом

По условиям соглашения, ответчик ООО "Сеть Связной" обязался выплатить банку около 2,6 миллиарда рублей несколькими платежами до конца 2025 года. Совкомбанк отказался от взыскания с ответчика около 315 миллионов рублей неустойки. При этом на остаток задолженности по основному долгу будут ежемесячно начисляются проценты.

"Связной" также принял на себя обязательства без согласования с Совкомбанком не изменять состав участников и структуру владения, в результате чего доля Олега Малиса может стать меньше 51%, не выплачивать дивиденды, не предоставлять займы, гарантии и поручительства в сумме более 200 миллионов рублей в год, не уменьшать уставной капитал, не совершать сделки по отчуждению имущества, составляющего более 5% активов ответчика за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности по реализации товаров.

В судебном акте уточняется, что обязательства перед Совкомбанком возникли у "Связного" из договоров факторинга, по которым права требования к ритейлеру перешли к банку от крупного дистрибьютора на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели "Мерлион".

Арбитражный суд Москвы в ноябре прекратил производство по иску Альфа-банка, требовавшего взыскать почти 6 миллиардов рублей с кипрской DTSRetail Ltd, основного владельца "Связного", в связи отказом от иска. В банке тогда сообщили РИА Новости, что он договорился с ритейлером о реструктуризации задолженности, мировое соглашение будет рассмотрено судом в декабре в рамках дела по иску банка к ООО "Сеть Связной".

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России. По данным ЕГРЮЛ, кипрской компании DTSRetail в ООО "Сеть Связной" принадлежит 69,25%, у нидерландской Euroset Holding NV – 24,89%, у АО "Группа компаний "Связной" – 5,61%, остальные 0,25% — у виргинского офшора "Синнамон Шор Лтд".