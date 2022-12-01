МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сбербанк стал сервис-бюро для российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС): теперь компании смогут через него подключаться к российскому аналогу SWIFT, говорится в сообщении крупнейшего российского банка. Российские банки вновь начнут раскрывать финансовую информацию

"Сбербанк предлагает корпоративным клиентам новую услугу на базе продукта SberConnect – подключение к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) через сервис-бюро. Она дает бизнесу доступ к СПФС под ключ всего за 15 рабочих дней и позволяет значительно сэкономить время и средства по сравнению с самостоятельным подключением", — пишет банк.

Он отмечает, что полностью берет на себя техническую сторону вопроса: клиенты получают всю необходимую инфраструктуру для обмена в рамках системы на платформе "Сбера". Став пользователями СПФС, компании могут управлять счетами в обслуживающих банках из своей ERP-системы.

На базе сервис-бюро СПФС "Сбер" также планирует развивать линейку продуктов "Мультибанк" для управления счетами в обслуживающих банках через единый API-интерфейс.

"Наша новая услуга — это вклад "Сбера" в развитие российского финтеха. СПФС — надежная и безопасная отечественная альтернатива SWIFT, но клиентам бывает непросто подключиться к ней в силу технических и организационных моментов. Мы подписали соглашение с Банком России, владельцем СПФС, и готовы взять все эти сложности на себя", — прокомментировал директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов.