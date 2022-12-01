МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" запустил платформу для онлайн-бизнеса, которая позволит предпринимателям управлять продажами на всех онлайн площадках, сообщили в пресс-службе компании. "Тинькофф Инвестиции" запросили у Бельгии лицензию на разблокировку активов

"Тинькофф" представляет платформу "Тинькофф Селлер". …Это интеллектуальная платформа для онлайн-бизнеса, разработанная на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которая в будущем полностью "уберизирует" все продажи сразу на всех площадках в онлайне (российских и глобальных маркетплейсах, собственных сайтах и в соцсетях)", — рассказали в компании.

Пользователям сервиса на старте будет доступно подключение Wildberries и OZON. "Далее поэтапно появится возможность управления продажами на ключевых российских и глобальных маркетплейсах, собственных сайтах, соцсетях", — отрастили внимание в "Тинькофф".

Площадка поможет продавцам управлять своими продажами на всех платформах в одном месте. При этом алгоритмы позволят предпринимателям оптимизировать бизнес-стратегию и дадут им рекомендации о том, какие товары на каких площадках лучше продавать, отметили в "Тинькофф".

Среди возможностей нового сервиса будут мониторинг показателей бизнеса в онлайн-режиме, контроль за расходами, информация о продажах по маркетплейсам, управление ценами, товарными остатками, анализ ниш и конкурентов, рекомендации по развитию бизнеса. В "Тинькофф" добавили, что эти возможности будут появляться постепенно.