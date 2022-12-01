МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сбербанк открыл первый в России офис партнерского, или исламского, финансирования, он находится в Казани, сообщила компания. Российские власти обеспечат условия для исламского финансирования

"Сбербанк открыл первый офис партнерского финансирования, который находится в городе Казань по адресу: ул. Большая Красная, 29а. В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.

"Мы рады открыть первый в России офис партнерского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка", — заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Сбербанк заявил о намерении открыть в Казани первый офис исламского финансирования в середине сентября этого года. Тогда кредитная организация отмечала, что решение о тиражировании проекта и открытии новых точек будет принято по результатам работы пилотного офиса.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости в июле директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.