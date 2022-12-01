МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ESG-повестка вновь становится актуальной для России благодаря налаживанию сотрудничества со станами Востока — Китаем, Индией и арабскими странами, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк открыл первый в России офис партнерского финансирования

"ESG-повестка снова становится очень актуальной для России. Почему? Россия меняет свой вектор на Восток. Более 50% нового регулирования в части ESG – это именно восточные страны: Китай, Индия и арабские страны. Таким образом, Россия так или иначе возвращается к актуальности этой повестки", — сообщил Ведяхин в кулуарах проходящего в Нижнем Новгороде Всероссийского ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ".

Он отметил, что эта повестка "очень значимая" и она будет существенно влиять и на экспортёров, и на все крупные юридические лица в России.

Кроме того в Сбербанке рассмотрели 85 регионов страны и сформулировали по каждому из них конкретные предложения по улучшениям в сфере ESG.

"Для региона это является правильной системой того, как лучше помогать своим гражданам, как делать жизнь граждан в регионе гораздо лучше и с точки зрения окружающей среды, и социальной ответственности. У Сбера достаточно много решений. Каждый регион уникальный, и под каждый регион свои решения…. Каждому региону мы даём в среднем 300 рекомендаций, как улучшить работу в направлении окружающей среды, социальной среды и как улучшить практики управления регионом", — обратил внимание Ведяхин.