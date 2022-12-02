МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Майкл Барр в четверг просигнализировал о своей поддержке замедления темпа повышения процентных ставок, допустив возможность принятия соответствующего решения на заседании ФРС 13-14 декабря. Представитель ФРС заявил о необходимости дальнейшего повышения ставок

"Сейчас мы находимся в той точке, когда, на мой взгляд, мы уже вышли в ограничительное пространство и можем двигаться к достаточно ограничительному уровню процентной ставки более медленными темпами, — сказал Барр, выступая в Американском институте предпринимательства. — Я полагаю, что мы будем рассматривать этот вопрос, и я думаю, что это было бы разумно, поскольку дало бы нам возможность скорректировать свой курс и обдумать в очередной раз, насколько высоким должен быть уровень процентной ставки и как долго будет необходимо удерживать ставку на этом уровне, чтобы выполнить поставленную задачу".

ФРС повышала ключевую ставку на 75 базисных пунктов на каждом из четырех последних заседаний, подняв ее до диапазона 3,75%-4,00% самыми быстрыми темпами с конца 1980-х годов.

Резкое повышение стоимости заимствований призвано замедлить экономику США, ослабить спрос и снизить ценовое давление, подтолкнувшее инфляцию, измеряемую предпочитаемым ФРС индикатором, до 6%, что втрое превышает целевой уровень 2%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал в среду, что центральный банк, возможно, перейдет к повышению процентных ставок меньшим шагом, по 50 базисных пунктов, уже с декабря. Руководство центрального банка стремится поднять ставку до уровня, который будет в достаточной степени ограничительным, не зайдя при этом слишком далеко и не обрушив экономику чрезмерным ужесточением.

Комментарии Барра схожи с заявлениями Пауэлла, которые были с оптимизмом восприняты инвесторами, укрепив их надежды на то, что цикл ужесточения политики ФРС может завершиться раньше, чем предполагалось.

В четверг Барр опроверг такую интерпретацию, назвав неверным представление о том, что изменение темпа повышения процентных ставок отражает уменьшение серьезности задачи по замедлению инфляции.

"Думаю, что процентная ставка будет оставаться высокой на протяжении длительного времени, — сказал он. — Это потому, что нам потребуется много времени, чтобы действительно опустить инфляцию до 2%".