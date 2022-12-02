МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Кредитные организации в России могут начать массово поднимать стоимость ипотечных кредитов, если Банк России на предстоящем заседании примет решение повысить ключевую ставку, сообщил РИА Новости заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Финансист предупредила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать

Ранее ВТБ сообщил, что с 3 декабря поднимет минимальную ставку по ипотеке на 0,5 процентного пункта, до 10,9%. По данным банка, средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%.

Повышение ставки может быть ответом на подорожавшее фондирование — в 10 крупнейших банках максимальная доходность вкладов за первую половину ноября выросла более чем на 0,2 процентного пункта, объяснил решение ВТБ Лопатин.

"Отдельные крупные участники рынка вполне могут последовать примеру госбанка. В случае ужесточения денежно-кредитной политики возможен более массовый подъем ставок как в ипотеке, так и по вкладам", — добавил он.

Ранее ряд кредитных организаций сообщили РИА Новости, что пока не планируют повышать свои ставки по ипотеке, вместе с тем внимательно следят за рынком и готовы быстро корректировать условия.

В октябре регулятор ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки, оставив ее без изменений — на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 16 декабря. Как считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%.