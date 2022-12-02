МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские банки на 1 ноября 2022 года предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул в общем объеме 45,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ. ЦБ удовлетворил почти все обоснованные жалобы по кредитным каникулам

"По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму 45,4 миллиарда рублей", — сообщил регулятор.

Банки оперативно внедрили механизм предоставления кредитных каникул участникам специальной военной операции. При этом регулятор получил около 750 жалоб и обращений граждан по этой теме, в основном связанных с порядком предоставления каникул. Около 40 из них были обоснованными, ситуация по ним уже была урегулирована и каникулы предоставлены заемщикам, подчеркнули в ЦБ.

Нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул чаще всего носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков. В других случаях проблемы возникали с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика. "Автоматизированная проверка банками статуса мобилизованного через информационную систему Федеральной налоговой службы, которая заработала с 23 ноября, снизит вероятность повторения подобных проблем", — обратили внимание в ЦБ.

Без учета кредитных каникул для мобилизованных и их семей, количество заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц в октябре текущего года выросло по сравнению с сентябрем более чем на 20%. Со стороны малого и среднего бизнеса количество заявок осталось на прежнем уровне. За месяц банки реструктуризировали 64,7 тысячи кредитных договоров физлиц на 22 миллиарда рублей и 4,1 тысячи договоров МСП на 36,5 миллиарда рублей, заключили в ЦБ.