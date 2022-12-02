МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Второй по величине банк Италии UniCredit выплатит своим работникам в этой стране разовый бонус в размере 2400 евро, чтобы вознаградить их за высокую производительность труда, а также помочь им справиться с ростом цен, сообщил банк в пятницу. Россиянам рассказали, кто в этом году может получить тринадцатую зарплату

В рамках общего соглашения с профсоюзами, подписанного в четверг, UniCredit также доплатит работникам 850 отделений банка, которые достигнут пенсионного возраста до конца 2029 года, если они предпочтут досрочно выйти на пенсию, не дожидаясь этого срока. На смену им будет нанято аналогичное количество молодых сотрудников.

Разовый бонус включает в себя премию за производительность за 2022 год в размере 1600 евро, причем UniCredit решил выплатить эту сумму досрочно.

"Данное соглашение отражает позитивный вклад итальянского рынка в хорошие общие результаты группы", — указывает UniCredit.

Остальные 800 евро представляют собой разовую выплату, которая стала возможной благодаря правительственной политике, предусматривающей налоговый вычет для тех компаний, которые доплачивают своим сотрудникам, помогая им пережить кризис стоимости жизни.

UniCredit анонсировал аналогичные меры в Германии, чье правительство также приняло программу помощи, которая позволяет компаниям выплачивать своим сотрудникам не облагаемые налогом бонусы.

Сотрудникам в Германии UniCredit пообещал выплатить бонус в 2500 евро, чтобы помочь им справиться с резко растущими ценами.

Персонал UniCredit в Италии, согласно данным на сайте банка, насчитывает 34 608 человек, в Германии — 13 740 человек.