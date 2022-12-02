МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Китайский регулятор банковской и страховой сферы в пятницу опубликовал меры по усилению надзора за операциями коммерческих банков, которые не учитываются в балансе, сообщило агентство Reuters.
Как пояснила в заявлении на своем сайте Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, коммерческие банки не должны проводить операции, которые не учтены в балансе и не соответствуют стратегии развития банков, их бизнес-масштабу и возможностям управлять рисками. Это часть мер по предотвращению финансовых рисков.
https://1prime.ru/banks/20221202/839035801.html
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