МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Китайский регулятор банковской и страховой сферы в пятницу опубликовал меры по усилению надзора за операциями коммерческих банков, которые не учитываются в балансе, сообщило агентство Reuters. Россия и Китай разработают собственную систему финансовых расчетов

Как пояснила в заявлении на своем сайте Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, коммерческие банки не должны проводить операции, которые не учтены в балансе и не соответствуют стратегии развития банков, их бизнес-масштабу и возможностям управлять рисками. Это часть мер по предотвращению финансовых рисков.