МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил обязать банки продавать золото физлицам с наценкой максимум 3% к мировым ценам, а также разработать механизмы обратного выкупа слитков. В Совфеде предложили ужесточить контроль за оборотом табака

"Мы предлагаем рекомендовать Министерству финансов и Центральному Банку проработать вопрос ограничения при продаже инвестиционных драгоценных металлов физическим лицам кредитными организациями на уровне 3% предельного значения отклонений цены от уровня мировых цен на дату совершения сделки, а также вопрос создания механизма обратного выкупа слитков золота кредитными организациями у физических лиц", — сказал Кутепов в ходе совещания спикера Совфеда Валентины Матвиенко с замминистрами — статс-секретарями ведомств.

В марте в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц, а в июле — закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота.

Купепов считает, что золото может являться инструментом для сбережений, инвестирования и замены "токсичных" валют. "Мы начали развивать этот инструмент, снимали барьеры, чтобы золото покупали больше. Отмена НДС и освобождение граждан от НДФЛ по золоту дали рост спроса. Это те меры, которые предложило правительство", — сказал политик. При этом банки продают слитки "по ценам более чем на 30% выше цен мирового рынка и обратно их не выкупают", отметил сенатор.

Сами покупатели не могут выгодно продать слитки, только через ломбарды. Получается цепочка непоследовательных действий — одной рукой стимулируем спрос, а другой рукой его гасим, добавил Кутепов.

"При такой ситуации ни о каких инвестициях населения в золото не может быть и речи. Поэтому предлагаем проводить последовательную политику. Дали льготы и послабления в налогах, значит дальше нужно сделать нормальную цену продажи и понятный механизм обратного выкупа или механизм, при котором в золото станет выгодно инвестировать", — уверен он.

При необходимости, комитет может подготовить соответствующие предложения, заключил парламентарий.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее в пятницу на совещании сообщал, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который наделяет правительство полномочиями устанавливать порядок покупки и продажи золота банками. По словам Моисеева, продажа золота населению в России в этом году выросла в 10 раз, но этого мало – нужно, чтобы драгметалл заместил доллары, которые у граждан "лежат по банкам в огородах".