МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мошенники для получения баз данных вербуют сотрудников финансового сектора России, предлагая им переезд за рубеж, чаще всего инсайдеров ищут с помощью Telegram, сообщила РИА Новости аналитик отдела экспертных сервисов центра информационной безопасности "Инфосистемы Джет" Мария Волгина. Россиян предупредили о предпраздничных мошеннических схемах

"Поиск инсайдеров среди сотрудников финансового сектора — явление не новое, но обещание релокации в качестве награды появилось недавно. Злоумышленники отталкиваются от потребностей потенциальных соискателей и в соответствии с ними выбирают актуальные способы вознаграждения", — рассказала эксперт.

По ее словам, инсайдеров ищут для разных целей, начиная от получения от них базы данных сотрудников компании, которую потом можно будет использовать для дальнейшей рассылки фишинговых писем, и заканчивая использованием зараженного flash-носителя на рабочем компьютере для распространения вирусов в сети организации.

"Цена таких запросов обычно начинается от 100–150 тысяч рублей. Ясно, что выплата вознаграждения, а тем более выполнение обязательств по релокации в таких случаях является скорее исключением, чем правилом", — отметила Волгина.

"На форумах в Darknet подобные предложения — редкость, однако такой подход довольно популярен в различных Telegram-чатах хактивистов, где проще завербовать инсайдера", — заключила она.