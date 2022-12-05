МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Почти все россияне поддерживают продление тех или иных льготных ипотечных программ на следующий год, при этом треть граждан хотели бы продления после 2022 года программы на новостройки, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт назвал условие массового подъема ставок по ипотеке в России

"Около 90% россиян хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. Так, 47% считают, что нужно продлить все программы, 34% опрошенных за продление льготной ипотеки с господдержкой в новостройках. Семейную ипотеку хотели бы продлить 24%, сельскую ипотеку — 16%, дальневосточную – 9%", — сказано в исследовании. Отмечается, что остальные 10% опрошенных выступают против продления всех госпрограмм льготной ипотеки.

Четверть опрошенных (25%) заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 14% — рыночный и 11% — льготный. Самой популярной государственной программой является льготная ипотека на жилье в новостройках — такие кредиты имеют 5% респондентов. У 3% опрошенных есть семейная льготная ипотека, сельской и дальневосточной ипотекой воспользовались по 1%.

Еще 29% граждан готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года. Самый большой потенциальный спрос на эти программы на Дальнем Востоке (36%), наименьший — в Центральном федеральном округе (23%). Банк России предложил изменить программу льготной ипотеки на новостройки

Главными преимуществами государственных программ льготной ипотеки россияне считают удешевление ипотечных кредитов (47%), помощь в строительстве нового жилья (24%), стимулирование рождаемости (23%).

В то же время опрошенные отметили и недостатки таких программ, такие как слишком большое число ограничений в условиях выдачи кредитов (44%), стимулирование роста цен на жилье (41%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (20%) или жилье в крупном городе (17%).

Банк провел исследование 25-30 ноября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.