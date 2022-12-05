МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 3,796 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Минфин и Центробанк внесли проект стратегии развития финансового рынка

Депозиты банков по сравнению с пятницей снизились на 2,0 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Пресс-служба также сообщила, что остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 2,132 триллиона рублей.

Остатки банков на корсчетах по сравнению с пятницей выросли на 325,6 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 322,4 миллиарда рублей и составили 1,989 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в понедельник сложилось положительным, составив 1,254 триллиона рублей. В пятницу сальдо было положительным и составляло 1,258 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.