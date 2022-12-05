ВАРШАВА, 5 дек — ПРАЙМ. Городская администрация польского Кракова сокращает время работы, чтобы экономить электроэнергию, сообщает радиостанция RMF FM. Новак назвал планы Польши закупить российскую нефть "театром абсурда"

Местные органы власти в Польше обязали с 1 ноября снизить потребление электроэнергии на 10%. Те чиновники, которые не сэкономят 10%, решением главы управления регулирования и энергетики могут заплатить до 20 тысяч злотых (около 4,5 тысячи долларов) штрафа.

"С сегодняшнего дня администрация города Кракова сокращает часы обслуживания жителей во всех локализациях до 15.30. Таким образом магистрат хочет сократить счета за электроэнергию", — говорится в сообщении.

При этом пункты обслуживания клиентов администрация города организовала в некоторых торговых центрах. Там до 18.00 можно будет решить некоторые вопросы, например, такие, как присвоение PESEL (индивидуальный личный номер), прием заявок на выдачу водительского удостоверения, выдача удостоверений личности гражданам Польши.

Магистрат напоминает, что многие формальности могут быть решены путем подачи или получения документов по почте.

Ранее власти Польши заявили о планах до конца текущего года отказаться от российских энергоресурсов. Страна уже не получает из России уголь и газ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.