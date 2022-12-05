СОЧИ, 5 дек — ПРАЙМ. Российский малый бизнес, которому ранее банки одобрили кредиты, иногда отказывается от них, поскольку не видит дельнейших перспектив на фоне некоторой экономической неопределённости, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута. ФНС досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе из новых регионов

По его словам, несмотря на кризисные проявления в первом полугодии и сейчас, портфель малого бизнеса с 2021 по 2022 годы вырос на 30%. При этом банки сохраняют интерес к выдаче кредитов для малого бизнеса, рассказал Мамута, однако некоторые предприниматели не решаются взять деньги на развитие бизнеса.

"Мы видим, что сейчас складываться немножко такая парадоксальная ситуация, но какая есть, такая есть: сам малый бизнес отказывается от ранее одобренных кредитов. Связано это с недостаточной определенностью и неточным пониманием своих перспектив", — сказал Мамута по видеоконференции в ходе совета регионов "Опора России", который проходит в Сочи.

Он добавил, что на сегодняшний день кредит малому и среднему бизнесу в целом доступен, но должна быть выработана четкая экономическая политика и понятна система стимулирования.

"Опора России" — общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Организация представлена в 85 субъектах РФ с количеством более 100 предпринимателей. На Совете регионов в Сочи, власти российских субъектов и эксперты обсуждают меры поддержки малого предпринимательства.