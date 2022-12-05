МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что три азербайджанских банка подключились к российскому аналогу SWIFT, есть интерес к использованию системы "Мир", эти вопросы обсуждаются. Россия и Мьянма создадут условия для приема карт "Мир"

"Что касается платежной системы "МИР", то как же, как и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, эта тема весьма и весьма актуальна: уже три банка азербайджанских работают на основе системы передачи финансовых сообщений ЦБ, есть интерес, мы это видим, и к использованию платежной системы "МИР", — сообщил он на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой в Москве.

"Тем более это будет существенно продвигать и в целом контакты между людьми, равно как и взаимодействие между бизнес-структурами и, конечно же, туризм", — добавил министр. Он полагает, что "все эти вопросы находятся под контролем глав правительств и профильных ведомств".