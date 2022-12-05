МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Исполком Национального банка Молдавии в понедельник принял решение об уменьшении базисной ставки на 1,5 процентных пункта — до 20% годовых, заявил на брифинге глава нацбанка Октавиан Армашу. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков выросла

"Исполнительный совет Национального банка Молдавии принял решение снизить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, до 20% годовых", — заявил Армашу.

Соответственно, уменьшаются процентные ставки по кредитам овернайт на 1,5 процентных пункта — с 23,5% до уровня 22% годовых и по депозитам овернайт на 3 процентных пункта — с 19,5% до уровня 18% годовых.

Армашу пояснил, что это решение мотивировано подтверждением последнего прогноза, а также дезинфляционной тенденцией. Национальный банк учитывает возможные риски и факторы неопределенности, особенно в контексте событий на Украине и их влиянии на мировую и внутреннюю макроэкономическую ситуацию.

В 2020 году национальный банк Молдавии на фоне коронавируса с марта по ноябрь снизил базисную ставку с 5,5% до 2,65%. В июле прошлого года базисная ставка была увеличена до 3,65%, в декабре — до 6,5%, в январе этого года — до 8,5%, в феврале — до 10,5%, в марте — до 12,5%, в мае — до 15,5%, в июне — до 18,5%, в августе — до 21,5%.