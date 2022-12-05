МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Представитель ЕЦБ Габриэль Махлуф заявил в понедельник о том, что видит сценарии, при которых ставка центрального банка превышает 3%, сообщило агентство Reuters. Он также выразил сомнение, что инфляция в еврозоне уже достигла своего максимума. Еврозона может избежать рецессии, считают в ЕЦБ

"Я думаю, что говорить о конечном пункте нашего пути, вероятно, преждевременно. Я могу себе представить сценарии, при которых ставка превышает 3%", — сказал он в интервью агентству Reuters в ответ на вопрос о том, устраивают ли его то, что в котировках учитывается конечная ставка на уровнях чуть ниже 3%.

"Я не уверен, что (инфляция) сформировала пик, я воздержусь от выводов по этому вопросу, но я сомневаюсь, что она достигла максимума. Только тот факт, что она упала в предварительных данных за ноябрь, не может это гарантировать", — сказал он.