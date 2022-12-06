МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Первый в мире банкомат, осуществляющий продажу золотых монет, запустили в индийском городе Хайдарабаде, следует из сообщения компании Goldikka.
"Мы с гордостью объявляем, что успешно запустили "золотой банкомат"! Надеемся, что благодаря этому достижению Индия снова станет птицей с золотыми перьями", — отметили представители компании в Twitter.
По их словам, автомат выдает монеты весом 0,5-100 грамм.
В Goldikka добавили, что планируют установить такие аппараты по всей Индии, а затем "охватить мир".
https://1prime.ru/banks/20221206/839066444.html
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