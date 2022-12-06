МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. ВТБ столкнулся с крупнейшей в истории банка DDoS-атакой, источник которой находится за рубежом, заявила пресс-служба кредитной организации. Россиян предупредили о новом вирусе с управлением через Telegram

"В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа", — говорится в сообщении.

Как уточняется, атака направлена на внешний контур банковской системы, она носит спланированный характер и широкомасштабный формат. Большинство запросов в ходе атаки исходят с зарубежных интернет-сегментов, однако вредоносный трафик поступает также с российских IP-адресов. Данный факт вызывает беспокойство банка. ВТБ допускает, что часть российских адресов могла оказаться вовлеченной в атаку в результате кибермошенничества.

В данный момент все системы кредитной организации работают штатно, однако россияне могут столкнуться с временными трудностями при использовании "ВТБ Онлайн". Специалисты уже работают над устранением неполадок.

В банке подчеркнули, что все данные клиентов надежно защищены и находятся в безопасности.