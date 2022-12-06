ЦБ: правительство предоставит банкам ликвидность на 402 миллиарда рублей с 7 по 13 декабря
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 402 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 ноября по 6 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,037 триллиона рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 294 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 61 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,517 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 6 декабря) в объеме 3,15 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20221206/839067137.html