МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 402 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Путин уполномочил правительство утверждать перечень стран для выдачи турвиз

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 ноября по 6 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,037 триллиона рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 294 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 61 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,517 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 6 декабря) в объеме 3,15 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.