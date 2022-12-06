МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за отклонение в первом чтении законопроекта, предлагавшего ограничить ставку по краткосрочному потребительскому кредиту или займу в России 15-кратным размером ключевой ставки, а максимальный размер переплаты по процентам и штрафам по таким ссудам – снизить до 100% с текущих 150%. В Госдуме усовершенствуют процедуры ликвидации банков, страховщиков и НПФ

Предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту или займу на срок до года в РФ сегодня составляет 1% (или 365% в год), а сумма процентов, неустойки и иных мер ответственности по такому кредиту не должна превышать его размер более, чем в полтора раза.

Законопроект, внесенный депутатом Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия – За правду"), ограничивает с 1 января 2023 года процентную ставку по потребительскому кредиту (займу) пятнадцатикратным размером ключевой ставки ЦБ, а сумму переплаты при сроке его возврата не более года – однократным размером выданного кредита (займа). Принятие законопроекта, по мнению автора, способствовало бы обеспечению защиты прав должников и вытеснению с рынка непрофессиональных и недобросовестных кредиторов.

Так, исходя из текущей ключевой ставки ЦБ в 7,5%, максимальный ежедневный процент по потребительскому кредиту (займу), согласно законопроекту, был бы ограничен уровнем в 0,31% в день (или 112,5% в год). А при ключевой ставке в 20%, которая была в марте и начале апреля, этот процент мог бы составить 0,82% (300% в год). В Госдуме одобрили закрепление кредитных каникул для россиян

Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, обратив внимание на отсутствие обоснований и расчетов, определяющих целесообразность внесения таких изменений, а также на возможность отказа микрофинансовых организаций (МФО) от предоставления займов, поскольку при заключении договора и определении постоянной процентной ставки невозможно предусмотреть динамику изменения ключевой ставки ЦБ.

Результаты проведенных Банком России стресс-тестов также показывают, что МФО в случае принятия соответствующих изменений могут оказаться убыточными и покинуть рынок, что, в свою очередь, "может повлечь резкое снижение доступности финансовых услуг и риск значительного роста количества обращений граждан к нелегальным кредиторам", отмечает кабмин.