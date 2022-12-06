БРЮССЕЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) проинформировала Deutsche Bank и нидерландский Rabobank о том, что те могли нарушить антимонопольные правила Евросоюза при торговле определенными облигациями на вторичном рынке в 2005-2016 годах, говорится в ее релизе. Глава ЕК призвала Евросоюз ответить на антиинфляционный закон США

"Европейская комиссия проинформировала Deutsche Bank и Rabobank о своем предварительном мнении о том, что они нарушили антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор с целью искажения конкуренции при торговле деноминированными в евро суверенными, покрытыми и гарантированными государством облигациями, говорится в релизе.

Комиссия обеспокоена тем, что "в период между 2005 и 2016 годами два банка через некоторых своих трейдеров обменивались конфиденциальной коммерческой информацией и координировали свои ценовые и торговые стратегии" при торговле этими бондами на вторичном рынке в Европейской экономической зоне, отмечается в сообщении.

Банки могут ответить Еврокомиссии, но если ЕК и после этого сочтёт, что они нарушили нормы союза, она может наложить на них штраф в размере до 10% годового мирового оборота.