МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Антимонопольные регуляторы ЕС во вторник обвинили Deutsche Bank и Rabobank в участии в картельном сговоре на рынке гособлигаций. Deutsche Bank присоединился к финансовым учреждениям, раскритиковавшим ЕЦБ

Как сообщила Еврокомиссия, эти два банка координировали цены и торговые стратегии на рынке суверенных, SSA (надсуверенных, иностранных суверенных и субсуверенных/агентских), обеспеченных и гарантированных правительством еврооблигаций в 2005-2016 годах.

По словам регулятора, некоторые из трейдеров этих банков взаимодействовали между собой, преимущественно по электронной почте или в онлайн-чатах. Антимонопольный регулятор ЕС заявил, что уже направил перечень своих претензий обоим банкам.