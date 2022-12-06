Регулятор ЕС обвинил Deutsche Bank и Rabobank в картельном сговоре
Антимонопольный регулятор ЕС обвинил Deutsche Bank и Rabobank в сговоре на рынке облигаций
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Антимонопольные регуляторы ЕС во вторник обвинили Deutsche Bank и Rabobank в участии в картельном сговоре на рынке гособлигаций.
Как сообщила Еврокомиссия, эти два банка координировали цены и торговые стратегии на рынке суверенных, SSA (надсуверенных, иностранных суверенных и субсуверенных/агентских), обеспеченных и гарантированных правительством еврооблигаций в 2005-2016 годах.
По словам регулятора, некоторые из трейдеров этих банков взаимодействовали между собой, преимущественно по электронной почте или в онлайн-чатах. Антимонопольный регулятор ЕС заявил, что уже направил перечень своих претензий обоим банкам.
https://1prime.ru/banks/20221206/839071771.html
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