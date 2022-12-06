МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Замминистра финансов России Алексей Моисеев исходит из того, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" состоится до конца года. Замглавы Минфина назвал необходимые сроки продажи "Открытия" ВТБ

"Я исхожу из того, что она будет", — сказал он, отвечая в кулуарах расширенного заседания Совета по развитию финансового рынка на вопрос журналистов, состоится ли сделка до конца года.

В Госдуме в настоящее время рассматривается законопроект, согласно которому Банк России может продать банк "Открытие" банку ВТБ без проведения торгов и согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) до конца 2023 года.

Глава ВТБ Андрей Костин 11 ноября заявлял, что сделка по продаже банка "Открытие" будет завершена до конца года. При этом бренд "Открытие", по его словам, просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день заявляла, что ЦБ не намерен продлевать срок продажи "Открытия" банку ВТБ и уверен, что продажа состоится в этом году.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.