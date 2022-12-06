МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Число клиентов брокеров на конец третьего квартала выросло на 7% в поквартальном исчислении, до 27,3 миллиона, совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании при этом составила 5,2 триллиона рублей, следует из Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ РФ по итогам третьего квартала. Банковские депозиты в ЦБ составили 3,8 триллиона рублей

"Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании в третьем квартале продолжал замедляться на фоне сдержанного роста клиентской базы профучастников, попавших под санкции. Число клиентов по итогам квартала выросло до 27,3 миллиона (+7% к/к). Количество инвесторов с очисткой от двойного счета за квартал выросло на 6% (практически на уровне роста общей клиентской базы), а их доля от экономически активного населения страны достигла 29%", — говорится в обзоре.

"Совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала снизилась до 5,2 триллиона рублей (-3% к/ к и —32% г/г). Из указанной суммы порядка 4,6 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,5 триллиона – на денежные средства в рублях и иностранной валюте", — также говорится в обзоре.

Доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами выросла с 64% до 65%, а доля клиентов с активами до 10 тысяч рублей составила 21%. Средний размер счета физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании снизился за квартал с 211 до 192 тысяч рублей. Квалифицированные инвесторы, составляющие менее 2% от общего числа клиентов, владели 66% активов (кварталом ранее – 63%). Их число в третьем квартале достигло 520 тысяч (+17% к/к и +72% г/г). Сохраняется и региональная диспропорция: доля Москвы и Московской области превышает 17% по количеству клиентов и 50% по объему их активов. Российские брокеры подают в регуляторы ЕС заявления о разблокировке активов

По данным опроса крупнейших брокеров, основным объектом инвестирования в портфелях розничных инвесторов оставались акции резидентов, доля которых снизилась с 28% до 27% из-за падения котировок в сентябре. Несмотря на ослабление рубля, доля иностранных активов продолжала снижаться за счет продаж иностранных акций на доступных площадках, погашения еврооблигаций и вывода валюты с брокерских счетов. Она сократилась с 31% до 29% (минимум с начала наблюдений в четвертом квартале 2020 года), из них 23% пришлось на ценные бумаги и 6% на инвалюту.

Число ИИС (индивидуальных инвестсчетов) составило 5,1 миллиона (+1% к/к). Объем портфелей ИИС по итогам квартала снизился до 395 миллиардов рублей (-7% к/к) как за счет отрицательной переоценки российских акций в сентябре, так и за счет вывода средств клиентами. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился за квартал с 70 до 65 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления – с 210 до 199 тысяч. Доля пустых брокерских ИИС за квартал почти не изменилась и составила 65%.