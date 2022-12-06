Число клиентов брокеров в России в третьем квартале выросло до 27,3 миллиона человека
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Число клиентов брокеров на конец третьего квартала выросло на 7% в поквартальном исчислении, до 27,3 миллиона, совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании при этом составила 5,2 триллиона рублей, следует из Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленного ЦБ РФ по итогам третьего квартала.
"Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании в третьем квартале продолжал замедляться на фоне сдержанного роста клиентской базы профучастников, попавших под санкции. Число клиентов по итогам квартала выросло до 27,3 миллиона (+7% к/к). Количество инвесторов с очисткой от двойного счета за квартал выросло на 6% (практически на уровне роста общей клиентской базы), а их доля от экономически активного населения страны достигла 29%", — говорится в обзоре.
"Совокупная стоимость активов физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала снизилась до 5,2 триллиона рублей (-3% к/ к и —32% г/г). Из указанной суммы порядка 4,6 триллиона приходилось на ценные бумаги и 0,5 триллиона – на денежные средства в рублях и иностранной валюте", — также говорится в обзоре.
Доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами выросла с 64% до 65%, а доля клиентов с активами до 10 тысяч рублей составила 21%. Средний размер счета физических лиц – резидентов на брокерском обслуживании снизился за квартал с 211 до 192 тысяч рублей. Квалифицированные инвесторы, составляющие менее 2% от общего числа клиентов, владели 66% активов (кварталом ранее – 63%). Их число в третьем квартале достигло 520 тысяч (+17% к/к и +72% г/г). Сохраняется и региональная диспропорция: доля Москвы и Московской области превышает 17% по количеству клиентов и 50% по объему их активов.
По данным опроса крупнейших брокеров, основным объектом инвестирования в портфелях розничных инвесторов оставались акции резидентов, доля которых снизилась с 28% до 27% из-за падения котировок в сентябре. Несмотря на ослабление рубля, доля иностранных активов продолжала снижаться за счет продаж иностранных акций на доступных площадках, погашения еврооблигаций и вывода валюты с брокерских счетов. Она сократилась с 31% до 29% (минимум с начала наблюдений в четвертом квартале 2020 года), из них 23% пришлось на ценные бумаги и 6% на инвалюту.
Число ИИС (индивидуальных инвестсчетов) составило 5,1 миллиона (+1% к/к). Объем портфелей ИИС по итогам квартала снизился до 395 миллиардов рублей (-7% к/к) как за счет отрицательной переоценки российских акций в сентябре, так и за счет вывода средств клиентами. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился за квартал с 70 до 65 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления – с 210 до 199 тысяч. Доля пустых брокерских ИИС за квартал почти не изменилась и составила 65%.
https://1prime.ru/banks/20221206/839074813.html