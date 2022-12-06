МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. ВТБ принял решение временно приостановить выплату дохода по ряду субординированных облигаций в целях укрепления капитальной позиции, говорится в сообщении банка. Замглавы Минфина ожидает сделки ВТБ по приобретению "Открытия" в 2022 году

"Такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором", — отмечают в банке. Никаких ограничений по вторичному обращению и проведению сделок с субординированными облигациями данное решение не несет.

Решение касается купонного дохода по выпуску бессрочных субординированных еврооблигаций, начиная с платежа 6 декабря и до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям, а также начисленного купонного дохода в 2023 году по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1 — СУБ-Т1-6 и СУБ-Т1-8 — СУБ-Т1-13.

В среднесрочной перспективе ВТБ также рассматривает возможность замены выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент.

"ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции, что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций", — сообщил банк.