МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Абсолют банка" по МСФО по итогам девяти месяцев текущего года выросла на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила более 4,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Роснефть" отчиталась о прибыли за три квартала

"Абсолют Банк получил чистую прибыль в размере свыше 4,7 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2022 года по МСФО. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года банк улучшил результат на 12%", — говорится в сообщении.

Чистый комиссионный доход банка за этот период составил более 3,2 миллиарда рублей, увеличившись на 87,7% в годовом выражении. "Большая часть комиссионного дохода сформирована за счет развития гарантийного бизнеса, где прирост год к году составил 107%", — отметили в "Абсолют банке".

Объем средств юрлиц на срочных счетах и депозитах за девять месяцев вырос на 13% и составил 97,5 миллиарда рублей. Вырос и портфель кредитов физлиц, сформированный ипотекой и автокредитами, составив по итогам отчетного периода 120 миллиардов рублей.