МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банк Credit Agricole продал первую часть своей мажоритарной доли в Credit du Maroc в рамках соглашения о передаче данного подразделения под контроль марокканской группы Holmarcom. Об этом французский банк сообщил в среду. Прибыль "Абсолют банка" по МСФО выросла на 12 процентов за девять месяцев

"Эта сделка состоялась после того, как была одобрена соответствующими регуляторами согласно графику, объявленному в апреле 2022 года", — указал банк.

Банк добавил, что в качестве первого шага Credit Agricole продал Holmarcom долю в размере 63,7%. Оставшиеся 15% он продаст через 18 месяцев.