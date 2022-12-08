МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Кассационный суд Парижа в среду опроверг решение апелляционного суда города 2021 года и постановил взыскать с России 1,3 миллиарда долларов в пользу украинского Ощадбанка, сообщается на сайте ведомства Суд подтвердил взыскание по иску "Открытие Холдинга" с его кипрской "дочки"

Как следует из текста документа, кассационный суд "отменил решение апелляционного суда Парижа от 30 марта 2021 года" и постановил, что искомые Ощадбанком средства "подлежат взысканию".

Ощадбанк в ноябре 2018 года заявлял, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.

Минюст России в ответ заявил об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора. Апелляционный суд Парижа поддержал этот довод и полностью отменил решение трибунала. В частности, России удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как отмечали в Минюсте РФ, решение парижского суда подтверждало позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел в соответствии с нормами международного права.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос территориальной принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине и является одним из крупнейших госбанков страны.