МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Объем средств физлиц в Сбербанке по РСБУ в ноябре вырос на 0,6% — до 16,8 триллиона рублей, при этом средства юрлиц сократились на 2,7% — до 8,4 триллиона рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк в ноябре увеличил выдачу кредитов бизнесу и населению

"Средства физических лиц составили 16,8 триллиона рублей, показав рост на 0,6% за ноябрь и 0,8% с начала года, в том числе за счет запуска ряда промовкладов осенью этого года", — указали в банке.

В то же время средства юридических лиц в банке сократились в ноябре на 2,7% — до 8,4 триллиона рублей, а с начала года рост составил 0,7%.

По данным Сбербанка, количество его розничных клиентов достигло 106,4 миллиона человек, а юридических лиц — превышает три миллиона компаний.