МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) опубликовало опровержение информации о том, что оно якобы одобрило продукт исламского банкинга под названием "Исламская ипотека". Стало известно о новой мошеннической схеме с оформлением банковских карт

"В мессенджерах и социальных сетях среди мусульман активно распространяется рекламная информация от компании "Грант Alif" о банковском продукте под названием "Исламская ипотека". В инфографике и на сайте компании сообщается о партнерстве компании с ДУМ РТ и об одобрении предлагаемой ипотеки Советом улемов муфтията. Официально опровергаем информацию из вирусной рассылки и на сайте "Грант Alif" о сотрудничестве и о том, что ипотечный продукт разработан в соответствии с требованиями Совета улемов ДУМ РТ", — сказано в сообщении на сайте ДУМ РТ.

Отмечается, что духовное управление не изучало и не выносило положительных заключений о дозволенности этого ипотечного продукта для мусульман и не ведет аудит его реализации

В ДУМ РТ также посоветовали перед заключением договора о финансовых сделках запрашивать документы, подтверждающие одобрение продукта и его регулярный аудит со стороны управления или иных официальных мусульманских организаций. "Все партнеры ДУМ РТ по реализации деятельности в области исламских финансов имеют официальное разрешение на бланке муфтията", — уточнили в управлении.