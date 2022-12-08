МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк Англии 15 декабря повысит ключевую процентную ставку еще на 50 базисных пунктов, до 3,50%, в рамках борьбы с инфляцией, которая уже в пять раз превышает целевой уровень. На это указывают опубликованные в четверг результаты опрос Reuters. Банк Канады может повысить ключевую ставку в среду

Как и в других странах мира, в Великобритании наблюдается галопирующая инфляция, вызванная резким ростом цен на энергоносители после начала конфликта на Украине, который также усугубил проблемы с поставками, возникшие еще во время пандемии коронавируса.

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в октябре вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым сильным ростом за 41 года. Этот рост усилил опасения потребителей, которые столкнулись с кризисом стоимости жизни, после того как правительство приняло жесткий бюджет в целях восстановления доверия к налогово-бюджетной системе Великобритании.

Страну ожидает тревожная зима: работники железнодорожного транспорта и других отраслей экономики, включая медсестер, уже проводят забастовки, требуя повышения оплаты своего труда.

Свати Дхингра, член Управляющего совета Банка Англии, заявил в интервью в субботу, что повышение ставок может привести к еще более глубокой и затяжной рецессии. По его словам, появились некоторые признаки того, что требования более высокой зарплаты способны вызвать спиральный рост цен и зарплат.

Банк Англии, который одним из первых начал сворачивать сверхмягкую политику, практиковавшуюся во многих странах мира в период пандемии, в прошлом месяце повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Ожидается, что 15 декабря Банк Англии повысит ставку на более скромные 50 базисных пунктов. Так считают почти все 54 экономиста, опрошенные 5-7 декабря, за исключением двух.

"Почти через год после того, как Банк Англии начал ужесточение денежно-кредитной политики, он, очевидно, готов еще раз повысить ставку перед Рождеством", — отмечает Элизабет Мартинс из HSBC.

"Мы ожидаем, что он повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 3,50%, причем баланс рисков смещен в сторону более масштабного повышения, на 75 базисных пунктов, а не в сторону менее значительного повышения, на 25 базисных пунктов", — добавляет она.

Лишь два экономиста ожидают повышение ставки на следующей неделе на 75 базисных пунктов против 13 из 56 в опросе, проведенном 23 ноября.

Ожидается, что в 1-м квартале следующего года Банк Англии повысит ставку еще на 50 базисных пунктов, а затем еще на 25 базисных пунктов во 2-м квартале. При этом срединный прогноз показывает, что ключевая ставка достигнет максимума на отметке 4,25%. Прогнозы конечной ставки варьируются от 3,50% до 4,75%.

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