Чечня и Ингушетия возглавили список регионов с самой высокой ипотечной ставкой
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В России стало больше регионов с ипотечной ставкой выше 8,5%, самые высокие проценты зафиксированы в Чечне и Ингушетии, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Как отмечается, Чеченская Республика восемь месяцев подряд остается на первом месте по стоимости ипотечного кредита. В октябре ставка там составила 10,53 процента.
В Ингушетии показатель находится на уровне 10,09 процента, в Карачаево-Черкесии — 9,12 процента, Тыве — 9,02 процента. В лидерах также значатся Дагестан, Северная Осетия, ЯНАО, Кабардино-Балкария.
Количество регионов со ставкой ниже 6,5 процента сократилось до 12 с 20. Дешевле всего ипотека обойдется жителям Магаданской области (5,29 процента), Ленинградской области (6,04 процента), Приморского края (6,11 процента), а также Краснодарского края, Амурской области, Чукотского АО, Удмуртии и Якутии.
Пензенская область, Мордовия, Сахалинская и Новгородская области, Еврейская АО, Москва, Калмыкия и Хакасия покинули список регионов с "дешевой" ипотекой.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в октябре выросла на 0,67 процентного пункта — до максимальных с апреля 7,38 процента.
https://1prime.ru/banks/20221208/839099668.html