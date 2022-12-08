МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В России стало больше регионов с ипотечной ставкой выше 8,5%, самые высокие проценты зафиксированы в Чечне и Ингушетии, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Россиян предупредили о недобросовестной рекламе "исламской ипотеки"

Как отмечается, Чеченская Республика восемь месяцев подряд остается на первом месте по стоимости ипотечного кредита. В октябре ставка там составила 10,53 процента.

В Ингушетии показатель находится на уровне 10,09 процента, в Карачаево-Черкесии — 9,12 процента, Тыве — 9,02 процента. В лидерах также значатся Дагестан, Северная Осетия, ЯНАО, Кабардино-Балкария.

Количество регионов со ставкой ниже 6,5 процента сократилось до 12 с 20. Дешевле всего ипотека обойдется жителям Магаданской области (5,29 процента), Ленинградской области (6,04 процента), Приморского края (6,11 процента), а также Краснодарского края, Амурской области, Чукотского АО, Удмуртии и Якутии.

Пензенская область, Мордовия, Сахалинская и Новгородская области, Еврейская АО, Москва, Калмыкия и Хакасия покинули список регионов с "дешевой" ипотекой.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в октябре выросла на 0,67 процентного пункта — до максимальных с апреля 7,38 процента.