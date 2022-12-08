Правительство продлило дальневосточную ипотеку под два процента годовых до 2030 года
МИШУСТИН: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ИПОТЕКУ ДО 2030 ГОДА
https://1prime.ru/banks/20221208/839101278.html
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МИШУСТИН: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ИПОТЕКУ ДО 2030 ГОДА
https://1prime.ru/banks/20221208/839101278.html
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