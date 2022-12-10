МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Доля одиноких россиян среди ипотечных заемщиков выросла за 11 месяцев текущего года почти на 1 процентный пункт — до 45%, при этом чаще ипотеку в этом году стали брать заемщики до 35 лет, рассказали РИА Новости в Росбанке. Россиянам рассказали, чем траншевая ипотека лучше "нулевой"

"По итогам 11 месяцев 2022 года произошли следующие изменения в портрете заемщика: увеличилась доля одиноких заемщиков — до 45% с 44,1% годом ранее", — говорится в исследовании.

Кроме того, согласно данным банка, россияне до 35 лет по итогам января-ноября текущего года нарастили свою долю до 42,2% с 41,9%. Также стали чаще брать ипотеку заемщики в возрасте 45-50 лет (10,4% против 10,2% годом ранее) и в возрасте 60-65 лет (0,4% против 0,2%).

Доля остальных групп россиян уменьшилась. Так, наибольшее снижение показали граждане в возрастной группе 35-40 лет — их "вес" сократился на 0,5 процентного пункта — до 23,6%. Также меньше ипотечных кредитов стали брать россияне в возрасте 50-55 лет (до 5,5% с 5,6%) и 55-60 лет (1,7% с 1,8%). Доля ипотечников в возрасте 40-45 лет осталась на уровне 16,2%. Российские власти подготовят модификацию программы льготной ипотеки

В профессиональном разрезе каждый шестой оформивший в 2022 году ипотеку трудится в сфере торговли, а каждый одиннадцатый — в строительной отрасли. Сотрудники из сферы информационных технологий занимали 6,8% от всех заемщиков, затем с 5,7% следовали занятые в перевозках и ВЭД. Распространенными сферами занятости среди ипотечных заемщиков в 2022 году также стали здравоохранение и ветеринария (5,7%), финансовая отрасль (4,6%) и госслужба (4,3%).

При этом среди данных заемщиков наибольшую сумму кредита запрашивали представители отрасли информационных технологий: средний размер кредита у них составил 7,2 миллиона рублей. Занятые в торговле запрашивали 4,5 – 5,6 миллиона рублей, представители строительной отрасли – 5,3 миллиона рублей, в кино и шоу-бизнесе – 5,1 миллиона рублей, а сотрудники или владельцы ломбардов – 3,4 миллиона рублей.