МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до 56 миллиардов долларов, что стало минимальным показателем с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков выросла

Согласно информации ЦБ, валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или 3,6 миллиарда долларов — до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.

С начала года объем валютных депозитов сократился на рекордные 38,05%, или 36,7 миллиарда долларов. До этого их максимальное падение в иностранной валюте пришлось на 2020 год: тогда их объем за 10 месяцев снизился на 9,3%, или 8,7 миллиарда долларов.

Одновременно сбережения россиян на депозитах в иностранных банках за десять месяцев текущего года пополнились почти на аналогичную сумму — 37,5 миллиарда долларов, до 68,1 миллиарда долларов.

При этом в октябре объем перевода денег за границу замедлился до 5 миллиардов долларов против сентябрьского рекорда в 6,7 миллиарда долларов.