ТАШКЕНТ, 12 дек — ПРАЙМ. Венгерский ОТP Bank приобретает 97% акций узбекского Ипотека-банка у минфина республики, часть сделки будет закрыта в первой половине 2023 года, а полностью — в 2026 году, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского министерства финансов. Microsoft купит акции оператора Лондонской фондовой биржи

"После подписания меморандума о соглашении в сентябре прошлого года, сегодня был подписан от имени OTP Bank договор купли-продажи о приватизации Ипотека-банка", — говорится в сообщении в Telegram-канале минфина.

По данным ведомства, венгерский банк полностью выкупает долю минфина Узбекистана – 97% акций Ипотека-банка. В частности, в первой половине 2023 года планируется закрыть сделку по покупке первого пакета акций (75% от доли минфина), оставшуюся часть — через три года.

"Мы рассматриваем наше участие в приватизации банковского сектора Узбекистана как прекрасную возможность. Наша долгосрочная цель – сделать OTP Group ключевым игроком на банковском рынке Узбекистана", — заявил на церемонии подписания договора председатель правления венгерского банка Шандор Чаньи, чьи слова цитирует минфин Узбекистана.

По данным минфина, Ипотека-банк Узбекистана входит в пятерку крупнейших банков страны (с долей рынка в 8,5%), его клиентами является более 1,6 миллиона физических лиц, в структуре действует 39 филиалов и 193 пункта обслуживания по всей стране.