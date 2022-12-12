МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева требования ПСБ в размере около 89,7 миллиарда рублей, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Суд арестовал двух предпринимателей по делу генерала ФТС

ПСБ в октябре 2020 года предъявил к Ананьеву требования в размере более 278 миллиардов рублей. Они состоят из суммы убытков, причиненных Ананьевым банку, по мнению самого банка, сделками, совершенными до начала санации ПСБ в декабре 2017 года, — около 190,4 миллиарда рублей, и убытков, возникших в результате оказания финансовой помощи банку государством – более 88 миллиардов.

В ноябре 2020 года суд приостановил рассмотрение требований ПСБ до вступления в законную силу судебного акта в деле по иску ПСБ о взыскании убытков с его бывших контролирующих лиц. Изначально иск был заявлен на сумму более 282 миллиардов рублей, но в ходе процесса истец снизил сумму до 243,2 миллиарда рублей.

Решение по иску ПСБ к экс-руководителям вступило в силу 26 октября, после проверки Девятым арбитражным апелляционным судом. В итоге с трех ответчиков – экс-бенефициаров братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они раньше контролировали ПСБ, – солидарно взыскано 91,2 миллиарда рублей, в том числе с Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда. Именно эту сумму банк и заявил для включения в реестр требований кредиторов экс-предправления ПСБ.

Дмитрий Ананьев был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша", которой он задолжал около 2,9 миллиарда рублей. В деле о банкротстве продолжается процедура реализации имущества. Недавно ПСБ подал заявление, в котором требует признать банкротом и Алексея Ананьева, оно еще не рассмотрено.

Дмитрий Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей. На имущество братьев — счета, земли, дома, автомобили и самолеты — стоимостью 50 миллиардов рублей наложен арест в рамках уголовного дела.