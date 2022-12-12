МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Под новые антироссийские санкции Евросоюза могут попасть "Московский кредитный банк" и "Дальневосточный банк", передает издание EUobserver со ссылкой на проект документа. МЭА предложило Евросоюзу меры по недопущению дефицита газа в 2023 году

"Они (санкции) также включают экономические меры… заморозку активов "Московского кредитного банка" и "Дальневосточного банка", — говорится в сообщении.

Также издание сообщило, что персональные санкции введут против 144 человек, в том числе против ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова.

Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против российского энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.

Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

Евросоюз усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.