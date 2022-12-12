МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у Ситибанка, говорится в сообщении "Уралсиба".
"Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ "Ситибанк". В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в банке "Уралсиб", — сказано в сообщении.
Отмечается, что приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге и способствует росту доходности активов банка.
https://1prime.ru/banks/20221212/839143118.html
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