МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у Ситибанка, говорится в сообщении "Уралсиба". СМИ узнали, на какие банки Евросоюз может наложить новые санкции

"Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ "Ситибанк". В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в банке "Уралсиб", — сказано в сообщении.

Отмечается, что приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге и способствует росту доходности активов банка.