МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Новые санкции, которые Евросоюз собирается ввести против МКБ, не отразятся на работе банка, не повлияют на работу его сервисов и инфраструктуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Ранее в понедельник издание EUobserver со ссылкой на проект документа сообщило, что новые санкции ЕС могут коснуться МКБ и "Дальневосточного банка", они включают экономические меры — заморозку активов.

"Обсуждаемое решение ЕС не отразится на работе МКБ", — говорится в сообщении банка.

Активов в ЕС у кредитной организации нет, поэтому проект решения не повлияет на работу сервисов и инфраструктуры банка. "Мы продолжим выполнять обязательства перед клиентами", — отметили в банке.

Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.

Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.