МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сбербанк начинает выпуск цифровых финансовых активов на золото на собственной блокчейн-платформе, сообщается в релизе банка. Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам в 2023 году

"Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе. У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в удобном цифровом формате. ЦФА на золото позволит получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным преимуществом нового финансового инструмента станет быстрый и удобный процесс заключения сделки, совершаемой в информационной системе по заявке инвестора с использованием смарт-контракта, алгоритма, позволяющего автоматизировать процесс исполнения сделки на платформе без дополнительного волеизъявления сторон сделки и без участия посредников. Также инвесторы смогут передавать активы другим пользователям платформы, что обеспечит вторичный оборот ЦФА.

"Российский рынок цифровых финансовых активов находится на начальном этапе своего развития. Тем не менее, мы видим, что цифровые активы имеют большие перспективы для клиентов банка и позволяют вывести уже существующие финансовые инструменты на новый уровень. Выпуск ЦФА на золото именно сейчас — своевременная мера в меняющемся финансовом ландшафте. Золото — ликвидный инвестиционный и защитный актив, вложения в который особенно актуальны для бизнеса в сегодняшней ситуации", — приводятся в сообщении слова председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА на золото — это ЦФА, удостоверяющий денежные требования, цена и объем обязательств по которому зависят от динамики цен на золото.