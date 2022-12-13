МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк Японии должен скорректировать свое заявление таким образом, чтобы оно предполагало большую гибкость в том, что касается корректировки процентных ставок, тогда как в настоящее время оно сосредоточено лишь на поддержании масштабного стимулирования. Об этом Мана Накадзора, стратег-аналитик BNP Paribas Japan, сказала в интервью Reuters во вторник. Инвесторы выразили надежду на коррекцию ультрамягкой политики Банка Японии

Накадзора является одним из членов группы аналитиков Министерства торговли, которая изучает вопрос о наиболее эффективных каналах финансирования зеленой энергетики. Участниками рынка она рассматривается как кандидат на должность одного из двух заместителей управляющего Банка Японии, которая откроется в марте следующего года.

В своем интервью в понедельник она сказала, что правительство и Банк Японии должны пересмотреть текст совместного заявления, которое было подписано в 2013 году. В этом заявлении центральный банк декларирует приверженность достижению целевого уровня инфляции в 2% "в кратчайшие возможные сроки" путем проведения сверхмягкой денежно-кредитной политики.

"Банк Японии должен изменить этот текст таким образом, чтобы дать себе больше возможности" корректировать процентные ставки в соответствии с экономическими условиями за рубежом и внутри страны, сказала она.

"Оно должно разъяснять, что процентные ставки могут повышаться и опускаться в зависимости от экономической ситуации, — отметила Накадзора. — Важно подать сигнал о том, что масштабные меры смягчения со стороны Банка Японии будут сворачиваться". Банк Японии призвали к сохранению крайне мягкой монетарной политики

Согласно политике контроля над кривой доходности (YCC), Банк Японии обеспечивает краткосрочные ставки на уровне —0,1% и предел доходность 10-летних облигаций в районе 0%. Он также приобретает большие объемы гособлигаций и рискованных активов, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода отверг вероятность повышения ставки в краткосрочной перспективе. Он неоднократно обещал поддерживать текущие масштабы стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% на стабильной основе.

В октябре базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым сильным ростом за 40 лет. Поэтому на рынках ходят разговоры о том, что Банк Японии может изменить политику контроля над кривой доходности и допустить более высокие ставки, когда в апреле следующего года завершится срок полномочий Куроды.

Агрессивные покупки облигаций обеспечивают предел доходность 10-летних облигаций в районе 0%. Критики данной политики говорят, что она искажает кривую, так как доходность облигаций с другим сроком погашения растет, указывая на ожидания рынка в отношении изменения денежно-кредитной политики в будущем.

Рынки начинают учитывать вероятность изменения политики YCC, при этом спрэды между доходностью корпоративных и муниципальных облигаций также увеличиваются, сказала Накадзора.

Однако при любом изменении политики YCC процентные ставки в Японии будут оставаться значительно ниже ставок в США и в Европе, учитывая уязвимость японской экономики, добавила она.