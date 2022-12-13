ЕРЕВАН, 13 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Армении повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 10,75% годовых, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регулятора. СМИ: Евросоюз не будет обязывать Венгрию повышать налоговую ставку

"На состоявшемся 13 декабря заседании Совета Центрального банка принято решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 10,75%", — говорится в сообщении.

Предыдущее повышение было по итогам заседания 1 ноября — до 10,5% с 10% годовых. В целом регулятор поднимает ставку с декабря 2020 года, когда он произвел первое за пять лет ее повышение — с 4,25% до 5,25%.