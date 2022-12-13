МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России разрешил до июля следующего года не раскрывать чувствительную к санкциям информацию о лицах, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении регулятора. Брокеры смогут создать резервы по заблокированным активам в 2023 году

"В отношении операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы, а также лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, вводится право не раскрывать до 01.07.2023 года чувствительную к санкционным рискам информацию о бенефициарном владельце лица, выпускающего цифровые финансовые активы", — сказано в сообщении.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.

Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.