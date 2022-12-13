МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство России поручило внести 5 миллиардов рублей дополнительного капитала в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Россия намерена добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

"Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета… в уставной капитал указанного акционерного общества в размере 5 миллиардов рублей", — говорится в документе.

Уточняется, что Минсельхоз РФ будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Также министерство должно предоставить соответствующие доклады до 1 августа 2023 года и 1 апреля 2024 года.