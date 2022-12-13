Правительство поручило внести средства в уставный капитал Россельхозбанка
Правительство поручило внести пять миллиардов рублей в уставный капитал Россельхозбанка
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство России поручило внести 5 миллиардов рублей дополнительного капитала в уставный капитал Россельхозбанка в 2022 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета… в уставной капитал указанного акционерного общества в размере 5 миллиардов рублей", — говорится в документе.
Уточняется, что Минсельхоз РФ будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств. Также министерство должно предоставить соответствующие доклады до 1 августа 2023 года и 1 апреля 2024 года.
https://1prime.ru/banks/20221213/839159866.html
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