ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Крупнейший датский банк Danske Bank согласился заплатить два миллиарда долларов властям США за урегулирование претензий, связанных с сокрытием от американских контрагентов информации о своих "высокорисковых клиентах", в том числе из России, сообщило министерство юстиции. Регулятор в США обвинил экс-главу FTX в обмане клиентов

Ссылаясь на материалы суда, оно утверждает, что Danske Bank вводил в заблуждение банки США в отношении клиентов своей эстонской "дочки" и практиковавшихся в ней мер противодействия отмыванию капиталов.

"Danske Bank A/S (Danske Bank), глобальный финансовый институт со штаб-квартирой в Дании, признало сегодня свою вину и согласилось уступить два миллиарда долларов для разрешения расследования США по поводу мошеннических действий Danske Bank в отношении американских банков", — сказано в пресс-релизе.

Власти США предполагают, что своими действиями банк пытался обеспечить доступ к американской финансовой системе "высокорисковым клиентам Danske Bank Estonia, которые проживали за пределами Эстонии, включая Россию".